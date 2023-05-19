«Реал» может выгнать Анчелотти из-за унижения в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» пока не принял окончательного решения по будущему главного тренера команды Карло Анчелотти.

Как информирует Cadena Ser, руководство «королевского» клуба недовольно разгромным поражением от «Манчестер Сити» (0:4) в Лиге чемпионов и последующим вылетом из турнира. «Сливочные» намерены рассмотреть кандидатуры свободных тренеров и могут уволить Анчелотти, если найдут подходящего специалиста.

Срок действующего контракта итальянского тренера с «Реалом» рассчитан до середины 2024 года. Анчелотти занимает пост наставника команды с июля 2021 года.

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