Стало известно, когда Мбаппе может перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается в списке трансферных желаний мадридского «Реала». Как сообщает Bernabeu Digital, 24-летний французский форвард будет главной целью «королевского» клуба на лето следующего года.

Испанский гранд считает, что парижане вряд ли продадут Мбаппе грядущим летом, а потому запланировали его трансфер на следующий год. «Реал» был близок к подписанию Килиана в конце прошлого сезона, однако тогда нападающий принял решение продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 40 матчей за парижский клуб, в которых отметился 38 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.