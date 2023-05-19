Араухо ответил, ждут ли Месси в «Барселоне»

Защитник Рональд Араухо, выступающий за каталонскую «Барселону», прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Мы не говорим на эту тему в раздевалке. Однако такому футболисту, как Лионель Месси, всегда будут рады в нашей команде», - передает слова игрока Sport.es.

Месси – воспитанник «Барселоны». В составе каталонского клуба нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона Лионель провел в аренде за французский «ПСЖ». Его трудовое соглашение с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.