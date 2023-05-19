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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо ответил, ждут ли Месси в «Барселоне»

19 Мая 2023 • 07:42 Комментировать

Защитник Рональд Араухо, выступающий за каталонскую «Барселону», прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Мы не говорим на эту тему в раздевалке. Однако такому футболисту, как Лионель Месси, всегда будут рады в нашей команде», - передает слова игрока Sport.es.

Месси – воспитанник «Барселоны». В составе каталонского клуба нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона Лионель провел в аренде за французский «ПСЖ». Его трудовое соглашение с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Араухо
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