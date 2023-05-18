В честь победы «Вильярреала» в ЛЕ назвали новый вид динозавров

В Испании группа учёных обнаружила останки ранее неизвестного вида динозавров. Как уточняет AS, важная палеонтологическая находка произошла в испанской провинции Кастельон.

В этой же провинции в городе Вильярреаль базируется местный футбольный клуб «Вильярреал». Недолго думая, учёные решили назвать новый вид плотоядного доисторического хищника «Protathlitis cinctorrensis». Дословно первое слово названия переводится как «чемпион», а второе указывает на название города, близ которого была совершена находка. Посвятить название решили победе «Вильярреала» в Лиге Европы в 2021 году – тогда этот испанский клуб одолел в финале еврокубка «Манчестер Юнайтед».

Что касается времени жизни доисторического вида, жили эти найденные динозавры на Земле порядка 128 млн лет назад, в высоту были около 3-х метров, а в длину - 11-ти.