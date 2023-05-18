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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известна судьба Анчелотти после провала «Реала» в Лиге чемпионов

18 Мая 2023 • 20:26 Комментировать

«Реал» провалил ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Команда Карло Анчелотти уступила в Англии с результатом 0:4 и вылетела из турнира.

Несмотря на провальный результат, «Реал» не планирует увольнять Карло Анчелотти с должности главного тренера. Об этом говорится в материале The Athletic.

Также в материале говорится о том, что Анчелотти пользуется доверием со стороны футболистов «Реала». Они отмечают отличную атмосферу, которая царит в раздевалке благодаря итальянскому тренеру.

Как известно, действующий контракт Карло Анчелотти в Мадриде рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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