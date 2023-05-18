Миятович высказался о будущем Анчелотти в «Реале»

Экс-форвард сборной Сербии и «Реала» Предраг Миятович высказался насчет будущего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Думаю, Анчелотти будет непросто остаться в «Реале». Но лично мне хотелось бы, чтобы он продолжил свою работу в следующем сезоне. Если руководство доверяет ему, то должно поставить точку во всех слухах», - передает слова Миятовича AS.

Напомним, что «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел из турнира. Срок действующего трудового договора между Анчелотти и «Реалом» рассчитан до лета следующего года.