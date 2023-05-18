Миятович: «Манчестер Сити» был намного сильнее «Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович отреагировал на провал команды в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. «Сливочные» потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

«Можно говорить о завершении 10-летнего цикла. За этот период команда подарила нам много радостных эмоций. Это было круто. Но вчерашний матч показал, что «Реалу» нужно думать о будущем. Соперник был намного сильнее. Все это видели. Мадридцам нужно строить планы на лето и будущее», - передает слова Миятовича AS.

В финале Лиги чемпионов сойдутся «Манчестер Сити» и миланский «Интер».