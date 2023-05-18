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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет купить звёздного игрока «ПСЖ»

18 Мая 2023 • 09:40 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может усилиться топ-полузащитником, об этом сообщает RMC Sport. Речь идет об опорнике сборной Италии и французского «ПСЖ» Марко Верратти. Сам игрок не против такого варианта продолжения карьеры, он хочет получить новый вызов.

Верратти защищает цвета парижского коллектива с 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 30-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 26 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Марко получил девять желтых и одну красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Мая 2023 в 09:43
ай зачем он реалу.. кхе-кхе..
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