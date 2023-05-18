«Реал» пересмотрит решение о продлении контракта с некоторыми игроками

Мадридский «Реал» может отказаться от продления контракта с рядом футболистов. Как сообщает Onda Cero, вчерашний разгром 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» заставил руководство «сливочных» пересмотреть свои кадровые решения по поводу некоторых игроков.

В конце сезона контракты истекают у таких футболистов, как Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Дани Себальос, Карим Бензема, Мариано Диас и Альваро Одриосола. За исключением последних двух, «Реал» хотел предложить новое соглашение каждому из перечисленных игроков. Теперь руководство задумалось о том, чтобы изменить своё решение.

Напомним, «Реал» в нынешнем сезоне выиграл всего один трофей – Кубок Испании.