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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Анчелотти достоин продолжать работу в «Реале»

18 Мая 2023 • 08:56 Комментировать

Звезда мадридского «Реала» Лука Модрич высказался в поддержку главного тренера команды Карло Анчелотти после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.

«Анчелотти достоин продолжать работу в «Реале». В свой второй приход он выиграл с командой все возможные трофеи. Прошлый сезон был невероятным. В этот раз мы проиграли, но это футбол. Мы показали довольно неплохие результаты в Кубке и Лиге чемпионов. Поэтому я не сомневаюсь, что Анчелотти останется», - передает слова хорватского тренера Cope.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
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