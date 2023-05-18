Модрич: «Анчелотти достоин продолжать работу в «Реале»

Звезда мадридского «Реала» Лука Модрич высказался в поддержку главного тренера команды Карло Анчелотти после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.

«Анчелотти достоин продолжать работу в «Реале». В свой второй приход он выиграл с командой все возможные трофеи. Прошлый сезон был невероятным. В этот раз мы проиграли, но это футбол. Мы показали довольно неплохие результаты в Кубке и Лиге чемпионов. Поэтому я не сомневаюсь, что Анчелотти останется», - передает слова хорватского тренера Cope.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 10 июня.