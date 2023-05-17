На фоне проблем со здоровьем, которые имеет Ян Облак, «Атлетико» задумался о подписании голкипера в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichaes, мадридцы нацелились на Кейлора Наваса. «Матрасники» уже связались с окружением 36-летнего костариканца и начали переговоры.

Отмечается, что Облак хотел бы вернуться в Мадрид, где у него есть дом (ранее вратарь выступал за «Реал»).

В настоящий момент Кейлор Навас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды. По завершению сезона костариканец должен вернуться в «ПСЖ». В Париже действующий контракт Наваса рассчитан до средины 2024 года.