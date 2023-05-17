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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави бросил на дорогу футболку «Реала» видео

17 Мая 2023 • 17:55 Комментировать (1)

В социальных сетях фанаты обсуждают момент, который произошёл в ходе чемпионского парада «Барселоны». Полузащитник команды Гави поймал в руку брошенную футболку. Оказалось, что это футболка «Реала». Когда игрок «сине-гранатовых» заметил это, то бросил футболку вниз на дорогу.

 

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Команда Хави оформила титул в воскресенье вечером, когда она обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби на выезде с результатом 4:2.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 20 мая, – против «Реала Сосьедад» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гави
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Комментарии (1)
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Vova52
17 Мая 2023 в 19:01
А на что ему эта футболка.....
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