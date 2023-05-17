В социальных сетях фанаты обсуждают момент, который произошёл в ходе чемпионского парада «Барселоны». Полузащитник команды Гави поймал в руку брошенную футболку. Оказалось, что это футболка «Реала». Когда игрок «сине-гранатовых» заметил это, то бросил футболку вниз на дорогу.

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Команда Хави оформила титул в воскресенье вечером, когда она обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби на выезде с результатом 4:2.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 20 мая, – против «Реала Сосьедад» на своём поле.