Рамос выбрал клуб, куда хочет перейти

Всё идёт к тому, что защитник Серхио Рамос покинет «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. Как сообщает TodoFichaes, 37-летний футболист в летнее трансферное окно рассчитывает вернуться в «Севилью». В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Отмечается, что Рамос готов пойти на серьёзное сокращение заработной платы. Семья опытного футболиста хочет вернуться в Испанию, поэтому вариант с «Севильей» является очень интересным.

Именно в «Севилье» Серхио Рамос начинал свой футбольный путь. В конце лета 2005 года защитник сменил андалузский клуб на «Реал», где провёл 16 лет, прежде чем перебраться в «ПСЖ». Действующий контракт Рамоса в Париже истекает в конце июня.