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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент рассказал, куда Винисиус мог бы уйти из «Реала»

17 Мая 2023 • 15:51 Комментировать

Агент Фредерико Пенья, который представляет нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, дал комментарий по поводу будущего бразильца.

«Сейчас я не вижу варианта, при котором Винисиус ушёл бы из «Реала». Но в футболе всё быстро меняется, и кто знает. Иногда в футболе случается то, чего вы никогда бы не ожидали увидеть.

Я бы сказал, что если когда-нибудь Винисиус покинет «Реал», то для него не будет смысла ехать куда-то ещё, кроме Премьер-лиги», - сказал Пенья, чьи слова приводит на своих страницах The Telegraph.

В сезоне 2022/2023 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 52 матча. В них нападающий забил 23 гола и отдал 21 голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Фредерико Пенья
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