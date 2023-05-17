Агент рассказал, куда Винисиус мог бы уйти из «Реала»

Агент Фредерико Пенья, который представляет нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, дал комментарий по поводу будущего бразильца.

«Сейчас я не вижу варианта, при котором Винисиус ушёл бы из «Реала». Но в футболе всё быстро меняется, и кто знает. Иногда в футболе случается то, чего вы никогда бы не ожидали увидеть.

Я бы сказал, что если когда-нибудь Винисиус покинет «Реал», то для него не будет смысла ехать куда-то ещё, кроме Премьер-лиги», - сказал Пенья, чьи слова приводит на своих страницах The Telegraph.

В сезоне 2022/2023 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 52 матча. В них нападающий забил 23 гола и отдал 21 голевой пас на партнёра.