«Реалу» грозит поражение 0:3 за матч Ла Лиги

На выходных «Реал» проводил домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Команда Карло Анчелотти победила с минимальным счётом 1:0.

«Хетафе» после поражения обратился в комитет по проведению соревнований. Поводом стала замена, которую «Реал» сделал ближе к завершению встречи. Анчелотти собирался выпустить Одриосолу вместо Асенсио, однако в итоге заменён был Камавинга, почувствовавший болевые ощущения. В «Хетафе» считают, что замена была произведена с нарушением правил, а именно раздела «Количество игроков».

Если аргументы «Хетафе» примут, «Реалу» засчитают поражение со счётом 0:3. Также мадридцев могут оштрафовать на сумму от 6001 до 9000 евро. Об этом пишет издание AS.

В среду «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.