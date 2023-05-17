Кавани может продолжить карьеру за пределами Европы

Опытный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, ныне выступающий в испанской Ла Лиге за «Валенсию», может покинуть Европу и продолжить карьеру в Южной Америке, рапортует Todofichajes.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 36-летнего форварда проявляет «Бока Хуниорс». Представители аргентинского клуба вступили в переговоры с «летучими мышами» по трансферу бомбардира.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кавани провел 22 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Трудовое соглашение уругвайца с «Валенсией» рассчитано до лета 2024 года.