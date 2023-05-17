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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет купить защитника «Бенфики»

17 Мая 2023 • 13:01 Комментировать

19-летний португальский защитник Антониу Силва, выступающий в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах перспективного футболиста заинтересован мадридский «Реал». Руководство «королевского» клуба собирается сделать предложение по переходу игрока в летнее трансферное окно. Его ценник, согласно оценке Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 29 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика трансферы футбола - лето 2023 Антониу Силва
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