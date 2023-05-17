«Реал» хочет купить защитника «Бенфики»

19-летний португальский защитник Антониу Силва, выступающий в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах перспективного футболиста заинтересован мадридский «Реал». Руководство «королевского» клуба собирается сделать предложение по переходу игрока в летнее трансферное окно. Его ценник, согласно оценке Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 29 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча.