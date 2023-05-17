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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри ждёт Месси в «Барселоне»

17 Мая 2023 • 08:25 Комментировать

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Очень часто вижу слухи о переходе Месси. Мне бы очень хотелось, чтобы Лео вернулся в «Барселону». Конечно, многое зависит от руководства клуба и самого Месси. Но я надеюсь, что это произойдет», - передает слова футболиста El Hormiguero.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона нападающий провел в составе «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Педри
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