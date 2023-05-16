​Деку всё ближе к назначению в «Барселоне»

Деку всё ближе и ближе к получению должности директора в «Барселоне». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры с 45-летним португальцем находятся на очень продвинутой стадии. По данным источника, сделка согласована на 90%.

Напомним, что ранее было объявлено об уходе из «Барселоны» директоров Матеу Алемани и Йорди Кройфа.

Деку выступал за «Барселону» как футболист в 2004-2008 годах. За тот период португалец провёл 161 матч, в которых записал на свой счёт 20 голов и 45 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Барселона» на выходных оформила титул чемпиона Испании.