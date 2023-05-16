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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал хочет купить звёздного игрока «ПСЖ»

16 Мая 2023 • 11:11 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может провернуть громкую сделку в летнее трансферное окно. Согласно данным журналистов Fichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находится фланговый защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими.

24-летний защитник является воспитанником академии «Реала». В составе «сливочных» он выступал с 2017 по 2020 год. За парижский гранд Ашраф играет с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2025/2026. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Хакими провел 27 поединков, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ашраф Хакими трансферы футбола - лето 2023
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InterSan
16 Мая 2023 в 11:19
Давай. Зимой просядет по игре и в Интер за 25 млн.
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