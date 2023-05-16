«Реал хочет купить звёздного игрока «ПСЖ»

Мадридский «Реал» может провернуть громкую сделку в летнее трансферное окно. Согласно данным журналистов Fichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находится фланговый защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими.

24-летний защитник является воспитанником академии «Реала». В составе «сливочных» он выступал с 2017 по 2020 год. За парижский гранд Ашраф играет с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2025/2026. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Хакими провел 27 поединков, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.