«Барселона» купит нападающего за 45 млн евро

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке остается трансферной целью каталонской «Барселоны». Как сообщают журналисты портала Goal.com, руководство «сине-гранатовых» готово потратить на игрока серьезную сумму.

Согласно данным источника, «Барселона» планирует предложить за 18-летнего нападающего 45 миллионов евро. Главными конкурентами «сине-гранатовых» в споре за бразильца считаются «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ».

Добавим, что трудовое соглашение Роке с нынешним клубом рассчитано до 2027 года. Форвард уже получал приглашение в национальную сборную Бразилии.