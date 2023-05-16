Роналдо недоволен работой испанских судей

Легендарный бразильский форвард, а ныне президент испанского клуба «Вальядолид» Роналдо высказался о судействе в Ла Лиге.

«Мы долгое время хранили молчание, но всему есть предел. Это профессиональный вид спорта, и мы хоти получить объяснения. Ошибки судей могут серьезно повлиять на ход сезона. При этом наша команда продолжит бороться, потому что мы – «Вальядолид». Мы отдадим все ради этого, никто не отнимет это у нас», - оставил сообщение бразилец в соцсетях

После 34 туров чемпионата Испании «Вальядолид» набрал 35 баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице.