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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо недоволен работой испанских судей

16 Мая 2023 • 07:00 Комментировать

Легендарный бразильский форвард, а ныне президент испанского клуба «Вальядолид» Роналдо высказался о судействе в Ла Лиге.

«Мы долгое время хранили молчание, но всему есть предел. Это профессиональный вид спорта, и мы хоти получить объяснения. Ошибки судей могут серьезно повлиять на ход сезона. При этом наша команда продолжит бороться, потому что мы – «Вальядолид». Мы отдадим все ради этого, никто не отнимет это у нас», - оставил сообщение бразилец в соцсетях

После 34 туров чемпионата Испании «Вальядолид» набрал 35 баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Вальядолид
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