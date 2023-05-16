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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» переиграл невезучий «Райо Вальекано»

16 Мая 2023 • 00:02 Комментировать
Бетис
3:1
Райо Вальекано
окончен

34-й тур чемпионата Испании завершился матчем «Бетис» - «Райо Вальекано». Гости не имеют турнирных задач, но сегодня активно проявили себя впереди, хотя в итоге ничего не добились. Хотя в первой атаке Иси Паласон добивал мяч после спасения вратаря и попал в штангу. Также с подборе били и соперники, но после углового, и метров с 20 Юссуф Сабали открыл счет. Тут же Паласону снова не повезло, голкипер парировал его удар в штангу. У хозяев снова сработал угловой, скидка на Айосе Переса, а тот точен. После перерыва Санти Комесанья здорово пробил головой в падении и отыграл один мяч. В третий раз каркас сыграл за «Бетис» после удара Оскара Трехо со средней дистанции. Перед финальным свистком точку поставил Борха Иглесиас - 3:1. Его команда идет на шестом месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Бетис3:1Райо Вальекано
(1:0) Сабали Юссуф5'  
(2:0) Перес Айосе44'  
  52'Комесанья Санти (2:1)
(3:1) Иглесиас Борха90'  
Браво Клаудио  72'Сабали Юссуф  45'Песселья Херман  90'Гонсалес ЭдгарМиранда ХуанГидо РодригесКарвалью Вилльям 46' (Гуардадо Андрес ( 46') Энрике Луис 76' (Родри Родриго ( 76') Каналес Серхио 90' (Хоакин Санчес ( 90') Перес Айосе 90' (Хуанми Мигель ( 90') Виллиан Жозе 65' (Иглесиас Борха ( 65')
Запасные: Луис ФелипеКруз ХуанАкуоку ПольАбнерСилва РуиРуибаль АйторМонтойя Мартин
Димитриевски СтолеБалью Иван 88' (Мартин Андрес ( 88') Мумин Абдул  82'Катена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин Оскар  7' 66' (Сисс Пате ( 66') Комесанья Санти 76' (Фалькао Радамель ( 76') Паласон ИсиТрехо Оскар 67' (Камелло Серхио ( 67') Гарсия Альваро РивераРауль де Томас 76' (Лопес Унаи ( 76')
Запасные: Посо ХосеЭрнандес МариоЛежён ФлорьянPep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес Марио  90'Санчес Сальвадор
15 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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3
1
2.11 3.35 3.75
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