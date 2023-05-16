«Бетис» переиграл невезучий «Райо Вальекано»

34-й тур чемпионата Испании завершился матчем «Бетис» - «Райо Вальекано». Гости не имеют турнирных задач, но сегодня активно проявили себя впереди, хотя в итоге ничего не добились. Хотя в первой атаке Иси Паласон добивал мяч после спасения вратаря и попал в штангу. Также с подборе били и соперники, но после углового, и метров с 20 Юссуф Сабали открыл счет. Тут же Паласону снова не повезло, голкипер парировал его удар в штангу. У хозяев снова сработал угловой, скидка на Айосе Переса, а тот точен. После перерыва Санти Комесанья здорово пробил головой в падении и отыграл один мяч. В третий раз каркас сыграл за «Бетис» после удара Оскара Трехо со средней дистанции. Перед финальным свистком точку поставил Борха Иглесиас - 3:1. Его команда идет на шестом месте, соперник - 11-й.