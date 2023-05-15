Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Кель: «У нас пока нет предложения от «Реала» по Беллингему»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал ситуацию по поводу будущего полузащитника Джуда Беллингема, которого активно пытается приобрести мадридский «Реал».

«У нас пока нет предложения от «Реала» по Беллингему. Никаких новостей, решать нечего. Джуд сфокусирован на финальной части сезона, потом мы посмотрим, что произойдёт. Мы всегда боремся ради того, чтобы сохранить в команде лучших игроков», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Беллингем хочет перейти именно в «Реал», что дал понять, отклонив предложения от других клубов.