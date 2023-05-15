Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Кель: «У нас пока нет предложения от «Реала» по Беллингему»

15 Мая 2023 • 14:43 Комментировать

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал ситуацию по поводу будущего полузащитника Джуда Беллингема, которого активно пытается приобрести мадридский «Реал».

«У нас пока нет предложения от «Реала» по Беллингему. Никаких новостей, решать нечего. Джуд сфокусирован на финальной части сезона, потом мы посмотрим, что произойдёт. Мы всегда боремся ради того, чтобы сохранить в команде лучших игроков», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Беллингем хочет перейти именно в «Реал», что дал понять, отклонив предложения от других клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Себастьян Кель трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем беллингемингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Бетис Бетис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.11 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
15:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потребует от Ла Лиги письменной гарантии возвращения Месси
15:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продать Феррана Торреса несмотря на то, что игрок намерен остаться
14:43 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Кель: «У нас пока нет предложения от «Реала» по Беллингему»
13:35 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Я очень счастлив, мы заслужили этот титул» 2
13:28 · Испания. Ла Лига
Кристенсен: «Очень рад, что выиграл два трофея в своём первом сезоне за «Барселону»
12:56 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Не будем предлагать Месси сумасшедшие деньги» 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»
12:39 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы хотим, чтобы Фати остался в «Барселоне»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»
12:13 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо готов перейти в «Астон Виллу»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гюндогана ещё не определено
09:41 · Испания. Ла Лига
Моуриньо может продолжить карьеру в «Атлетико» 4
09:35 · Испания. Ла Лига
Лапорта уже направил отцу Месси предложение о контракте до 2025 года
09:16 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Поздравляю фанатов «Барселоны» с победой в Ла Лиге»
08:51 · Испания. Ла Лига
Коке: «Атлетико» хочет выиграть оставшиеся матчи»
Все новости
Рекомендуем