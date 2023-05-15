Моуриньо может продолжить карьеру в «Атлетико»

Защитник Альваро Моуриньо, выступающий за «Расинг» Монтевидео, может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Как стало известно инсайдеру, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет мадридский «Атлетико». Стороны провели переговоры и близки к оформлению сделки.

«Матрасники» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании после 34 проведенных туров. Подопечные Диего Симеоне потерпели поражение в последнем матче от «Эльче» со счетом 0:1.

«Атлетико» отстает от идущего вторым «Реала» на два балла.