Коке: «Атлетико» хочет выиграть оставшиеся матчи»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании после поражения от «Эльче» (0:1).

«В первом тайме мы играли не лучшим образом. Соперник хорошо нас поддавливал, а у нас ничего не получалось. После перерыва мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим финишировать как можно выше в таблице. Надеемся выиграть оставшиеся матчи», - приводит слова футболиста Marca.

После 34 туров подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Реала» на два балла.