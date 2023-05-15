Бускетс намекнул, что вернётся в «Барселону»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс дал понять, что покидает «сине-гранатовых» не навсегда.

«Я не говорю прощайте, я говорю до встречи», - оставил сообщение полузащитник в своих социальных сетях.

Ранее было объявлено, что Бускетс покинет каталонский гранд по завершении нынешнего сезона. Вместе с «сине-гранатовыми» полузащитник выиграл 32 трофея.

В последнем матче «Барселона» отпраздновала победу над «Эспаньолом» со счетом 4:2. Благодаря этому триумфу каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании.

В текущем сезоне Серхио провел 28 матчей, отметившись четырьмя ассистами.