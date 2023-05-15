Фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси после чемпионства

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» и досрочно стала чемпионом Испании в нынешнем сезоне. Фанаты «сине-гранатовых» бурно отмечали триумф своих любимцев. Во время празднования на улицах города болельщики скандировали фамилию нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Ранее в европейской прессе сообщалось, что 35-летний аргентинец может вернуться в команду. Месси – воспитанник академии «Барселоны», за первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год.

С лета 2021 года Лионель играет за французский «ПСЖ». Трудовое соглашение форварда рассчитано до конца июня.