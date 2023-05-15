Вице-президент «Барселоны»: «Хочу, чтобы Месси вернулся»

Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте дал комментарий по поводу возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в клуб.

«Месси является очень хорошим другом для парней, которые сейчас отмечают чемпионство. Я уверен, что он разделяет эту радость с ними. Мне бы очень хотелось, чтобы Лионель вернулся», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Месси близок к уходу из «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца следующего месяца. Среди вариантов продолжения Лео называются «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».