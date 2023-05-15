Левандовски высказался о чемпионстве «Барселоны»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал досрочное чемпионство команды в Ла Лиге. После победы над «Эспаньолом» «сине-гранатовые» гарантировали себе золотые медали за четыре тура до конца.

«Мы сделали это. Вау, какое классное чувство. Я очень рад, что чемпионский титул наш. Спасибо, «Барселона», - гласит сообщение польского нападающего в социальных сетях.

Этот чемпионский титул стал для «сине-гранатовых» 27-м в истории.

Левандовски перешел в «Барселону» летом прошлого года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне Ла Лиги 34-летний поляк провел 30 матчей, записав на свой счет 21 гол и шесть результативных передач.