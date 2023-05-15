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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо прокомментировал чемпионство «Барселоны»

15 Мая 2023 • 07:52 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о триумфе в Ла Лиге. «Сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Испании за четыре тура до завершения сезона.

«Мы очень счастливы. Теперь нам нужно будет исправиться в Европе. Для «Барселоны» важно успешно играть в еврокубках. Не знаю, как планируют отмечать чемпионство одноклубники, я лично хочу насладиться победой со своими родными», - передает слова футболиста газета Marca.

«Барселона» стала чемпионом Испании впервые за четыре года. Для каталонского гранда этот титул стал 27-м в истории. Лидер по этому показателю «Реал» - 35.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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