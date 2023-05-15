Игрок «Барселоны» призвал Месси вернуться в клуб

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо призвал аргентинского форварда Лионеля Месси, ныне выступающего за французский «ПСЖ», вернуться в каталонский клуб.

Футболист команды Алекс Бальде вел прямой эфир из раздевалки во время празднования чемпионского титула. Араухо поучаствовал в нем и обратился к Лионелю со словами: «Месси, давай».

Накануне «Барселона» победила «Эспаньол» (4:2) и досрочно завоевала золотые медали Ла Лиги.

Месси является воспитанником академии «сине-гранатовых». За первую команду 35-летний аргентинец выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона форвард провел в составе «ПСЖ».