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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» на выезде устроила разгром «Вальядолиду»

14 Мая 2023 • 21:39 Комментировать
Вальядолид
0:3
Севилья
окончен

В 34-м туре Ла Лиги «Вальядолид», ведущий борьбу за выживание, играл против недавнего аутсайдера, «Севильи». Команды порадовали болельщиков открытым футболом с обилием опасных моментов. Даже удивительно, что первый гол был забит только на 50-й минуте. У гостей Рафа Мир после подачи с угла штрафной грудью переправил мяч в сетку ворот противника. Хозяева нанесли больше двух десятков ударов, но снова пропустили на 78-й минуте, когда Алехандро Гомес у дальней штанги забил мяч после передачи Неманьи Гуделя. Серхио Эскудеро мог отыграть один гол, но из-за штрафной пробил в стойку. На последней минуте гости уже раскатали оборону, Фернандо сыграл пяткой на Хесуса Корону, который технично забил третий гол.

3:0, «Севилья» уже делит восьмое место, соперник же всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Вальядолид0:3Севилья
  50'Мир Рафа (0:1)
  78'Гомес Алехандро Папу (0:2)
  90'Корона Хесус (0:3)
Масип ХордиРоза ЛукасСанчес ХавьерТоррес Давид  47' 80' (Акинсола Бабатунде ( 80') Эскудеро СерхиоМончу Рамон 71' (Леон Серхио ( 71') Онгла МартинПерес Кике  45' 59' (Санчес Иван ( 59') Плата ГонсалоЛарин Кайл 80' (Роке Меса ( 80') Кенеди Роберт 59' (Плано Оскар ( 59')
Запасные: Агуадо АльвароРофино ВикторМарото МариоОлаза ЛукасФреснеда ИванАсенхо СерхиоПозо Мануэль
Дмитрович МаркоМонтьель Гонсало 81' (Навас Хесус ( 81') Баде ЛуакРекик КаримТеллес Алекс  64' 67' (Акунья Маркос ( 67') Гуйе Папе 76' (Фернандо Режес ( 76') Ракитич Иван 67' (Гудель Неманья ( 67') Ламела ЭрикТоррес Оливер 81' (Корона Хесус ( 81') Гомес Алехандро ПапуМир Рафа
Запасные: Херциг МариусБуну ЯссинЭн-Несири ЮссефХиль Бриан
14 мая. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Севилья
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