«Севилья» на выезде устроила разгром «Вальядолиду»

В 34-м туре Ла Лиги «Вальядолид», ведущий борьбу за выживание, играл против недавнего аутсайдера, «Севильи». Команды порадовали болельщиков открытым футболом с обилием опасных моментов. Даже удивительно, что первый гол был забит только на 50-й минуте. У гостей Рафа Мир после подачи с угла штрафной грудью переправил мяч в сетку ворот противника. Хозяева нанесли больше двух десятков ударов, но снова пропустили на 78-й минуте, когда Алехандро Гомес у дальней штанги забил мяч после передачи Неманьи Гуделя. Серхио Эскудеро мог отыграть один гол, но из-за штрафной пробил в стойку. На последней минуте гости уже раскатали оборону, Фернандо сыграл пяткой на Хесуса Корону, который технично забил третий гол.

3:0, «Севилья» уже делит восьмое место, соперник же всего в очке над зоной вылета.