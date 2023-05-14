«Валенсия» вырвала победу в матче с «Сельтой» и ушла от зоны вылета

В 34-м туре Ла Лиги «Сельта» играла против «Валенсии». Команды ведут борьбу за выживание, при этом гости до начала встречи были на грани зоны вылета. Коллектив из Виго был активнее противника, но сегодня ничего не добился. Уже в дебюте гости провели быструю атаку от вратаря, и Джастин Клюйверт замкнул прострел Диего Лопеса. Соперник отыгрался после корнера и удара головой от Хариса Сеферовича. Оскар Родригес со штрафного пробил в штангу. На 88-й минуте важнейший гол забил Альберто Мари, выиграв воздух и пробив головой под перекладину - 1:2.

«Валенсия» резко рванула вверх по таблице и занимает 14-е место, соперник расположился по соседству (13).