«Валенсия» вырвала победу в матче с «Сельтой» и ушла от зоны вылета

В 34-м туре Ла Лиги «Сельта» играла против «Валенсии». Команды ведут борьбу за выживание, при этом гости до начала встречи были на грани зоны вылета. Коллектив из Виго был активнее противника, но сегодня ничего не добился. Уже в дебюте гости провели быструю атаку от вратаря, и Джастин Клюйверт замкнул прострел Диего Лопеса. Соперник отыгрался после корнера и удара головой от Хариса Сеферовича. Оскар Родригес со штрафного пробил в штангу. На 88-й минуте важнейший гол забил Альберто Мари, выиграв воздух и пробив головой под перекладину - 1:2.
«Валенсия» резко рванула вверх по таблице и занимает 14-е место, соперник расположился по соседству (13).
Протокол игры
|8'Клюйверт Джастин (0:1)
|(1:1) Сеферович Харис60'
|88'Мари Альберто (1:2)
Вильяр Иван•Мальо Уго•Тапия Ренато• 86'Нуньес Унай•Серви Франко•Перес Карлес•Пейнадо Франсиско•Вейга Габриэль 41'89' (Сведберг Виллиот (89') •Де ла Торре Лука 27'55' (Ларсен Йорген (55') •Аспас Яго55' (Оскар Родригес (55') •Сеферович Харис78' (Пасьенса Гонсало (78')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Дьякаби Муктар• 19'Габриэль Паулиста 74'• 90'Гайя Хосе•Нико Гонсалес69' (Мориба Илайкс (69') • 72'Герра Хавьер78' (Дуро Уго (78') •Ногуэроль Диего Лопес61' (Лато Тони (61') •Алмейда Андре IV• 90'Лино Сэмуел61' (Муса Юнус (61') •Клюйверт Джастин78' (Мари Альберто (78')
14 мая. Стадион "Балаидос".
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