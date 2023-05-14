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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» вырвала победу в матче с «Сельтой» и ушла от зоны вылета

14 Мая 2023 • 16:59 Комментировать
Сельта
1:2
Валенсия
окончен

В 34-м туре Ла Лиги «Сельта» играла против «Валенсии». Команды ведут борьбу за выживание, при этом гости до начала встречи были на грани зоны вылета. Коллектив из Виго был активнее противника, но сегодня ничего не добился. Уже в дебюте гости провели быструю атаку от вратаря, и Джастин Клюйверт замкнул прострел Диего Лопеса. Соперник отыгрался после корнера и удара головой от Хариса Сеферовича. Оскар Родригес со штрафного пробил в штангу. На 88-й минуте важнейший гол забил Альберто Мари, выиграв воздух и пробив головой под перекладину - 1:2.

«Валенсия» резко рванула вверх по таблице и занимает 14-е место, соперник расположился по соседству (13).

Протокол игры  
Сельта1:2Валенсия
  8'Клюйверт Джастин (0:1)
(1:1) Сеферович Харис60'  
  88'Мари Альберто (1:2)
Вильяр ИванМальо УгоТапия Ренато  86'Нуньес УнайСерви ФранкоПерес КарлесПейнадо ФрансискоВейга Габриэль  41' 89' (Сведберг Виллиот ( 89') Де ла Торре Лука  27' 55' (Ларсен Йорген ( 55') Аспас Яго 55' (Оскар Родригес ( 55') Сеферович Харис 78' (Пасьенса Гонсало ( 78')
Запасные: Медрано ФернандоСолари АугустоСанчес КристианРодригес МигельМингеса ОскарВаскес КевинКаррильо КокеДомингес Карлос
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриДьякаби Муктар  19'Габриэль Паулиста  74'  90'Гайя ХосеНико Гонсалес 69' (Мориба Илайкс ( 69'  72') Герра Хавьер 78' (Дуро Уго ( 78') Ногуэроль Диего Лопес 61' (Лато Тони ( 61') Алмейда Андре IV  90'Лино Сэмуел 61' (Муса Юнус ( 61') Клюйверт Джастин 78' (Мари Альберто ( 78')
Запасные: Кёмерт ЭрайВаскес ХесусКастильехо СамуэльХауме ДоменекИрансо РубоОзкаджар ДженкГильямон Уго
14 мая. Стадион "Балаидос".

 

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