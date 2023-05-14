Куман ответил, вернётся ли Месси в «Барселону»

Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на новости о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Лапорта хочет сохранить имидж, ведь именно при нем ушел Месси. Но я не думаю, что Лионель вернется. Команду покидают Альба и Бускетс, а являются его хорошими друзьями. Не буду удивлен, если они все трое переедут в МЛС или Саудовскую Аравию», - передает слова нидерландского тренера Mundo Deportivo.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ».