Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман ответил, вернётся ли Месси в «Барселону»

14 Мая 2023 • 14:15 Комментировать (1)

Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на новости о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Лапорта хочет сохранить имидж, ведь именно при нем ушел Месси. Но я не думаю, что Лионель вернется. Команду покидают Альба и Бускетс, а являются его хорошими друзьями. Не буду удивлен, если они все трое переедут в МЛС или Саудовскую Аравию», - передает слова нидерландского тренера Mundo Deportivo.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
14 Мая 2023 в 14:26
Вот Куман точно туда не вернётся... Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.05.23 в 15:00
Сельта Сельта
Валенсия Валенсия
2.29 3.50 3.15
Видео
14.05.23 в 17:15
Эльче Эльче
Атлетико М Атлетико М
6.60 4.60 1.49
Видео
14.05.23 в 19:30
Вальядолид Вальядолид
Севилья Севилья
2.80 3.45 2.55
Видео
14.05.23 в 22:00
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
5.80 4.40 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
14:39 · Испания. Ла Лига
Симеоне готов остаться в «Атлетико» при одном условии
14:15 · Испания. Ла Лига
Куман ответил, вернётся ли Месси в «Барселону» 1
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить защитника «Реала»
12:46 · Италия. Серия А
«Барселона» узнала стоимость Амрабата
11:41 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Азар утратил желание играть в футбол»
09:43 · Испания. Ла Лига
Асенсио повторил достижение Зидана в «Реале»
08:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, чего не хватает Азару и Менди
07:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подвёл итоги матча с «Хетафе»
07:07 · Испания. Ла Лига
Начо: «В среду «Реал» ждёт финал»
01:38 · Испания. Ла Лига
Асенсио проводит свой самый результативный сезон в «Реале»
00:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рюдигер выйдет в старте против «Манчестер Сити», Бензема был нужен отдых»
00:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым ударами из-за пределов штрафной
00:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, насколько серьёзна травма Камавинга
13 Мая
23:51 · Испания. Ла Лига
Камавинга, хромая, покинул поле в матче «Реала» и «Хетафе»
23:37 · Италия. Серия А
Назван главный претендент на Морату слухи
Все новости
Рекомендуем