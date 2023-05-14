Миятович: «Азар утратил желание играть в футбол»

Бывший нападающий сборной Сербии и мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о спаде в игре полузащитника «сливочных» Эдена Азара.

«Клуб ничего не может сделать, Азара нереально продать сейчас. Он уже утратил желание играть в футбол. «Реалу» придется оставить его на оставшийся год по контракту», - передает слова Миятовича AS.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании 32-летний бельгиец сыграл шесть матчей, отметившись одной голевой передачей. Эден выступает за мадридскую команду с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в пять миллионов евро.