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Чемпионат Испании. Ла Лига

Миятович: «Азар утратил желание играть в футбол»

14 Мая 2023 • 11:41 Комментировать

Бывший нападающий сборной Сербии и мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о спаде в игре полузащитника «сливочных» Эдена Азара.

«Клуб ничего не может сделать, Азара нереально продать сейчас. Он уже утратил желание играть в футбол. «Реалу» придется оставить его на оставшийся год по контракту», - передает слова Миятовича AS.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании 32-летний бельгиец сыграл шесть матчей, отметившись одной голевой передачей. Эден выступает за мадридскую команду с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Предраг Миятович
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