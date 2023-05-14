Асенсио повторил достижение Зидана в «Реале»

В рамках 34-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал «Хетафе». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Марко Асенсио. Этот мяч стал для испанца 37-м в Ла Лиге. Он повторил достижение легендарного Зинедина Зидана, забившего столько же голов за «сливочных» в чемпионате страны.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Марко принял участие в 28 поединках. 27-летний полузащитник записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона.