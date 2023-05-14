Анчелотти рассказал, чего не хватает Азару и Менди

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре защитника Ферлана Менди и хавбека Эдена Азара во вчерашнем матче Ла Лиги против «Хетафе» (1:0).

«Азар и Менди показали неплохой футбол, но пока им не хватает физической подготовки. Ферлан чувствовал себя хорошо, но я решил снять его с игры. Азар провел 60 минут. Думаю, этого достаточно для футболиста, который мало играл в последнее время. Они внесли свой вклад в результат», - передает слова итальянского тренера клубная пресс-служба.

Следующий матч «Реал» проведет против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится на Туманном Альбионе в среду, 17 мая.