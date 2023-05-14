Анчелотти подвёл итоги матча с «Хетафе»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами после поединка с «Хетафе» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. «Королевский» клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.

«Непросто готовиться к подобным матчам. Первая половина встречи получилась недостаточно интенсивной, после перерыва мы прибавили. Но хочу отметить, что команда серьезно относилась к делу на протяжении всего матча. У нас не было другого способа подготовиться к ответному матчу с «Манчестер Сити». В целом, остались хорошие впечатления от игры», - приводит слова итальянца газета Marca.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая в Англии.