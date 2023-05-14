Начо: «В среду «Реал» ждёт финал»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мнением о предстоящем ответном матче против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА после победы над «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге.

«Нам было важно победить. При этом эта игра не имеет ничего общего с ответной встречей в Лиге чемпионов. Однако этот результат прибавляет позитивных эмоций и уверенности. В среду мы проведем финал», - передает слова защитника AS.

Напомним, что в первом матче между «Реалом» и «Манчестер Сити», состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу», была зафиксирована ничья со счетом 1:1.