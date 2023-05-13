«Осасуна» забила три мяча «Альмерии» и оставила соперника у зоны вылета

Ещё не гарантировавшая себе право сыграть в Ла Лиге в новом сезоне «Альмерия» провально сыграла на выезде против «Осасуны». Первый тайм получил безголевым, а сразу после перерыва памплонцы начали реализовывать свои шансы, решив вопрос о победителе в течение пяти минут. В итоге 3:1, и «Осасуна» делит восьмое место с «Атлетиком». Соперник - 14-й с запасом в два очка от опасной зоны.