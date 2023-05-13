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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» забила три мяча «Альмерии» и оставила соперника у зоны вылета

13 Мая 2023 • 19:15 Комментировать
Осасуна
3:1
Альмерия
окончен

Ещё не гарантировавшая себе право сыграть в Ла Лиге в новом сезоне «Альмерия» провально сыграла на выезде против «Осасуны». Первый тайм получил безголевым, а сразу после перерыва памплонцы начали реализовывать свои шансы, решив вопрос о победителе в течение пяти минут. В итоге 3:1, и «Осасуна» делит восьмое место с «Атлетиком». Соперник - 14-й с запасом в два очка от опасной зоны.

Протокол игры  
Осасуна3:1Альмерия
(1:0) Будимир Анте46'  
(2:0) Эззалзули Абде51'  
(3:0) Гомес Мойсес81'  
  90'Лазаро (3:1)
Айтор ФернандесПенья Рубен 82' (Гарсия Рубен ( 82') Эрнандес АриданеГарсия Давид IIIСанчес МануэльМонкайола Хон 82' (Ибаньес Пабло ( 82') Торро ЛукасОрос АймарБарха Энрике 59' (Гомес Мойсес ( 59') Будимир Анте 71' (Авила Эсекьель ( 71') Эззалзули Абде 82' (Морено Диего ( 82')
Запасные: Кике ГарсияЭррера СерхиоКруз ХуанУнаи ГарсияБенито ИкерМуньос ИкерРамирес Йоэль
Мартинес ФернардоПосо АлехандроЭли РодригоБабич СрджанСентельес АлехандроРобертоне Лукас 79' (Рамазани Ларжи ( 79') Де ла Ос Сесар 73' (Саму Кошта ( 73') Мелеро Гонсало 67' (Портильо Франсиско ( 67') Баптистао Лео 68' (Пуигмаль Арнау ( 68') Суарес Луис IIIЭмбарба Адриан 68' (Лазаро ( 68')
Запасные: Санка Чами МарчианоЭгуарас ИнигоМендес УбуланАкиеме СерхиоСоуза Диего IIМариньо ДиегоMarcos Pena
13 мая. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Альмерия
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