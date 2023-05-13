«Осасуна» забила три мяча «Альмерии» и оставила соперника у зоны вылета

Ещё не гарантировавшая себе право сыграть в Ла Лиге в новом сезоне «Альмерия» провально сыграла на выезде против «Осасуны». Первый тайм получил безголевым, а сразу после перерыва памплонцы начали реализовывать свои шансы, решив вопрос о победителе в течение пяти минут. В итоге 3:1, и «Осасуна» делит восьмое место с «Атлетиком». Соперник - 14-й с запасом в два очка от опасной зоны.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте46'
|(2:0) Эззалзули Абде51'
|(3:0) Гомес Мойсес81'
|90'Лазаро (3:1)
Айтор Фернандес•Пенья Рубен82' (Гарсия Рубен (82') •Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Санчес Мануэль•Монкайола Хон82' (Ибаньес Пабло (82') •Торро Лукас•Орос Аймар•Барха Энрике59' (Гомес Мойсес (59') •Будимир Анте71' (Авила Эсекьель (71') •Эззалзули Абде82' (Морено Диего (82')
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Эли Родриго•Бабич Срджан•Сентельес Алехандро•Робертоне Лукас79' (Рамазани Ларжи (79') •Де ла Ос Сесар73' (Саму Кошта (73') •Мелеро Гонсало67' (Портильо Франсиско (67') •Баптистао Лео68' (Пуигмаль Арнау (68') •Суарес Луис III•Эмбарба Адриан68' (Лазаро (68')
13 мая. Стадион "Эль-Садар".
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