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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» не удержал солидный перевес в матче с «Жироной»

13 Мая 2023 • 17:03 Комментировать
Реал Сосьедад
2:2
Жирона
окончен

Претендующие на еврокубки «Реал Сосьедад» и «Жирона» провели событийный и примерно равный матч в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Уже на пятой минуте Микель Оярсабаль не без проблем реализовал 11-метровый. На 24-й минуте Давид Сильва удвоил счет ударом из пределов штрафной. Под конец тайма Ян Коуто отыграл один мяч, а вскоре Кристиан Стуани сравнял счет. Под конец игры Карлос Фернандес едва не вырвал победу для басков, но головой попал в перекладину.

2:2, «Реал Сосьедад» закрепился на четвертом месте, противник вышел на седьмое место.

Протокол игры  
Реал Сосьедад2:2Жирона
(1:0) Оярсабаль Микель5'  
(2:0) Сильва Давид24'  
  37'Коуто Ян (2:1)
  45'Стуани Кристиан (2:2)
Ремиро АлехандроГоросабел АндониСубельдия Игор  11' 63' (Барренечеа Андер ( 63'  78') Ле Норман Робен  38'Муньос АйхенКубо ТакефусаСубименди Мартин  90'Мерино МикельОярсабаль Микель  62' 63' (Пачеко Хон ( 63') Сильва ДавидСорлот Александр 81' (Фернандес Карлос ( 81')
Запасные: Рико ДиегоГевара АндерИльяраменди АсьерАриц ЭлустондоСубиаурре АндониЧо Мохамед-АлиСола АлексТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  55'Буэно СантьягоДавид ЛопесЭрнандес Хави V 59' (Гутьеррес Мигель ( 59') Ромеу Ориоль  49'  87'Коуто Ян 71' (Рейньер Жезус ( 71') Цыганков ВикторМартин Иван 90' (Хуанпе Хуан ( 90') Рикельме Родриго 90' (Калленс Александр ( 90') Стуани Кристиан 71' (Артеро Рикард ( 71')
Запасные: Хуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес ВалериБернардо Эспиноса
13 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
2
2
1.77 3.80 4.80
Видео
Перерыв
Осасуна Осасуна
Альмерия Альмерия
0
0
1.95 3.60 4.00
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Вильярреал Вильярреал
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