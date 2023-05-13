«Реал Сосьедад» не удержал солидный перевес в матче с «Жироной»

Претендующие на еврокубки «Реал Сосьедад» и «Жирона» провели событийный и примерно равный матч в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Уже на пятой минуте Микель Оярсабаль не без проблем реализовал 11-метровый. На 24-й минуте Давид Сильва удвоил счет ударом из пределов штрафной. Под конец тайма Ян Коуто отыграл один мяч, а вскоре Кристиан Стуани сравнял счет. Под конец игры Карлос Фернандес едва не вырвал победу для басков, но головой попал в перекладину.

2:2, «Реал Сосьедад» закрепился на четвертом месте, противник вышел на седьмое место.