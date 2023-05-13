«Реал Сосьедад» не удержал солидный перевес в матче с «Жироной»

Претендующие на еврокубки «Реал Сосьедад» и «Жирона» провели событийный и примерно равный матч в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Уже на пятой минуте Микель Оярсабаль не без проблем реализовал 11-метровый. На 24-й минуте Давид Сильва удвоил счет ударом из пределов штрафной. Под конец тайма Ян Коуто отыграл один мяч, а вскоре Кристиан Стуани сравнял счет. Под конец игры Карлос Фернандес едва не вырвал победу для басков, но головой попал в перекладину.
2:2, «Реал Сосьедад» закрепился на четвертом месте, противник вышел на седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Оярсабаль Микель5'
|(2:0) Сильва Давид24'
|37'Коуто Ян (2:1)
|45'Стуани Кристиан (2:2)
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор 11'63' (Барренечеа Андер (63') • 78'Ле Норман Робен• 38'Муньос Айхен•Кубо Такефуса•Субименди Мартин• 90'Мерино Микель•Оярсабаль Микель 62'63' (Пачеко Хон (63') •Сильва Давид•Сорлот Александр81' (Фернандес Карлос (81')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 55'Буэно Сантьяго•Давид Лопес•Эрнандес Хави V59' (Гутьеррес Мигель (59') •Ромеу Ориоль 49'• 87'Коуто Ян71' (Рейньер Жезус (71') •Цыганков Виктор•Мартин Иван90' (Хуанпе Хуан (90') •Рикельме Родриго90' (Калленс Александр (90') •Стуани Кристиан71' (Артеро Рикард (71')
13 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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