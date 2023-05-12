«Мальорка» оставила «Кадис» у зоны вылета

34-й тур чемпионата Испании открылся поединком «Мальорки» против «Кадиса». Хозяева агрессивнее начали встречу и довольно быстро повели. Идриссу Баба пробил головой в перекладину, а Пабло Маффео аналогичным образом поразил цель - 1:0. В целом при равной игре больше никто не отличился, и островитяне в итоге делят 10-е место, соперник - на 15-й строчке с запасом в одно очко от зоны вылета.