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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» оставила «Кадис» у зоны вылета

12 Мая 2023 • 23:56 Комментировать
Мальорка
1:0
Кадис
окончен

34-й тур чемпионата Испании открылся поединком «Мальорки» против «Кадиса». Хозяева агрессивнее начали встречу и довольно быстро повели. Идриссу Баба пробил головой в перекладину, а Пабло Маффео аналогичным образом поразил цель - 1:0. В целом при равной игре больше никто не отличился, и островитяне в итоге делят 10-е место, соперник - на 15-й строчке с запасом в одно очко от зоны вылета.

Протокол игры  
Мальорка1:0Кадис
(1:0) Маффео Пабло16'  
Райкович ПредрагВальент МартинБаба ИддрисуКопете ХосеМаффео Пабло  90'Коста Хауме  55' 63' (Родригес Даниэль ( 63') Ману Морланес  32' 83' (Гренье Клеман ( 83') Руис Иньиго  58'Дьедью Амат 63' (Санчес Антонио ( 63') Кан-Ин Ли  50'Мурики Ведат
Запасные: Гарай БенджаминРикельме ЛеонардоКадевере ТиноАнхель ЛуисГрейф ДоминикПратс АбдонХаджикадунич ДеннисГайя ХосепМаркос Фернандез
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес Фали 90' (Арзамендия Сантьяго ( 90') Эспино АльфонсоАлехо Иван  64' 66' (Бонгонда Тео ( 66') Эскаланте Гонсало  75'Сан Эметерио Феде 67' (Негредо Альваро ( 67') Собрино Рубен 80' (Лосано Энтони ( 80') Гвардиола Серхи 66' (Алькарас Рубен ( 66') Рамос Кристофер  7'
Запасные: Диарра ЮбаХиль ДавидМере ХорхеМбайе МамадуNando AlmodovarПарра РаульМари Хосе  69'
12 мая.

 

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