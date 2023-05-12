«Мальорка» оставила «Кадис» у зоны вылета

34-й тур чемпионата Испании открылся поединком «Мальорки» против «Кадиса». Хозяева агрессивнее начали встречу и довольно быстро повели. Идриссу Баба пробил головой в перекладину, а Пабло Маффео аналогичным образом поразил цель - 1:0. В целом при равной игре больше никто не отличился, и островитяне в итоге делят 10-е место, соперник - на 15-й строчке с запасом в одно очко от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Маффео Пабло16'
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Баба Иддрису•Копете Хосе•Маффео Пабло• 90'Коста Хауме 55'63' (Родригес Даниэль (63') •Ману Морланес 32'83' (Гренье Клеман (83') •Руис Иньиго• 58'Дьедью Амат63' (Санчес Антонио (63') •Кан-Ин Ли• 50'Мурики Ведат
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис•Хименес Фали90' (Арзамендия Сантьяго (90') •Эспино Альфонсо•Алехо Иван 64'66' (Бонгонда Тео (66') •Эскаланте Гонсало• 75'Сан Эметерио Феде67' (Негредо Альваро (67') •Собрино Рубен80' (Лосано Энтони (80') •Гвардиола Серхи66' (Алькарас Рубен (66') •Рамос Кристофер 7'
Запасные: Диарра Юба•Хиль Давид•Мере Хорхе•Мбайе Мамаду•Nando Almodovar•Парра Рауль•Мари Хосе 69'
12 мая.
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