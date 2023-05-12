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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каннаваро оценил уровень Винисиуса

12 Мая 2023 • 13:15 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением об уровне бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Пока не знаю, вышел ли Винисиус на тот уровень, когда его можно назвать лучшим в мире. Очевидно, что он добился большого прогресса. Есть человек, благодаря которому он сделал это. Кто он? Это Карло Анчелотти», - передает слова Каннаваро издание AS.

Жуниор сыграл за «королевский» клуб 30 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании. 22-летний бразильский нападающий отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Каннаваро Винисиус Жуниор
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