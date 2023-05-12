Каннаваро оценил уровень Винисиуса

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением об уровне бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Пока не знаю, вышел ли Винисиус на тот уровень, когда его можно назвать лучшим в мире. Очевидно, что он добился большого прогресса. Есть человек, благодаря которому он сделал это. Кто он? Это Карло Анчелотти», - передает слова Каннаваро издание AS.

Жуниор сыграл за «королевский» клуб 30 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании. 22-летний бразильский нападающий отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.