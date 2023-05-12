В сети появились снимки гостевого комплекта формы каталонской «Барселоны» на следующий сезон. Футболка команды будет выполнена в белом цвете, рапортует портал Footy Headlines.

В последний раз «сине-гранатовые» использовали такую расцветку в 1970-х годах. Техническим партнером «Барселоны» является американский производитель спортивной экипировки Nike. На форме будет размещен ретро-логотип клуба, который использовался до 2002 года.

Следующую игру «Барса» проведет против «Эспаньола». Матч пройдет в воскресенье, 14 мая. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

После 33 туров Ла Лиги подопечные Хави Эрнандеса идут на первом месте в турнирной таблице. Каталонский клуб набрал 82 очка и опережает ближайшего преследователя на 13 баллов.