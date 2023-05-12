Трансфер Мбаппе в «Реал» может стать рекордным - названа сумма

В европейской прессе не утихают слухи о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Как информирует Todofichajes, испанский гранд может попытаться купить 24-летнего француза в летнее трансферное окно.

Руководство парижского топ-клуба, в свою очередь, готово расстаться с нападающим, если за него предложат порядка 240 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 30 матчей. Нападающий записал на свой счет 24 гола и четыре результативных паса.

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