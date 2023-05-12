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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» удивит формой в новом сезоне

12 Мая 2023 • 11:53 Комментировать

Каталонская «Барселона» получит новый гостевой комплект формы на следующий сезон. Как стало известно Footy Headlines, «сине-гранатовые» впервые за 46 лет будут играть в экипировке белого цвета. На новый комплект будет нанесена ретро-эмблема команды, которую использовали до 2002 года.

Ближайший матч «Барселона» проведет против своих соседей – «Эспаньола». Встреча состоится в воскресенье, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 33 туров чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса уверенно лидируют в турнирной таблице. Каталонский гранд набрал 82 балла и опережает ближайшего преследователя на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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