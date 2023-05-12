В Испании дали инсайд по трансферу Мбаппе в «Реал»

Мадридский «Реал» не станет бороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в грядущее трансферное окно, об этом сообщил журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб не собирается начинать переговоры по переходу звездного игрока.

«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ». Это исключено», - заявил журналист.

Трудовое соглашение между Мбаппе и парижским грандом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 24 забитых мяча (два – с пенальти) и четыре результативные передачи.