Маскерано назвал клуб, в котором хочет видеть Месси

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано дал комментарий относительно возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Я питаю большую любовь к «Барселоне». Мне бы хотелось, чтобы Месси вернулся и завершил карьеру там. Но я не знаю, возможно ли это осуществить. Надеюсь, что все получится», - передает слова Хавьера Tyc Sports.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». В составе первой команды нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Летом 2021 года 35-летний аргентинец на правах свободного агента присоединился к французскому «ПСЖ».