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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маскерано назвал клуб, в котором хочет видеть Месси

12 Мая 2023 • 08:03 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано дал комментарий относительно возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Я питаю большую любовь к «Барселоне». Мне бы хотелось, чтобы Месси вернулся и завершил карьеру там. Но я не знаю, возможно ли это осуществить. Надеюсь, что все получится», - передает слова Хавьера Tyc Sports.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». В составе первой команды нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Летом 2021 года 35-летний аргентинец на правах свободного агента присоединился к французскому «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хавьер Маскерано ПСЖ
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