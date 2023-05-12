В «Барселоне» дали ответ по трансферу Месси

Вице-президент каталонской «Барселоны» Эдуард Ромеу ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Переход Месси не входит в наши планы. Нужно быть осторожными. Такой игрок, как Лионель, всегда прибавляет. В Ла Лиге все было бы хорошо, если бы «Барселона» находилась в сильной позиции», - цитирует функционера Barca Universal.

Ранее сообщалось, что у 35-летнего нападающего есть выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Месси является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» форвард выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона аргентинец провел во французском «ПСЖ».

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